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Джон Купер: «Тампа-Бэй» потеряла уверенность, когда что-то идет не по нашему сценарию
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Джон Купер: «Тампа-Бэй» потеряла уверенность, когда что-то идет не по нашему сценарию 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (1:4).
Гол Кучерова не помог «Тампе-Бэй» избежать поражения в матче с «Аризоной»
«Ребята старались, но, мне кажется, мы потеряли уверенность, когда что-то идет не по нашему сценарию», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, единственный гол «молний» в этом матче на счету форварда Никиты Кучерова.
«Тампа-Бэй» продолжает лидировать в Восточной конференции, опережая «Бостон» на два очка. Но «медведи» провели на два матча меньше.
В ночь на пятницу команды сыграют друг с другом.
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