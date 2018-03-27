Джон Купер: «Тампа-Бэй» потеряла уверенность, когда что-то идет не по нашему сценарию

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (1:4).

Гол Кучерова не помог «Тампе-Бэй» избежать поражения в матче с «Аризоной»

«Ребята старались, но, мне кажется, мы потеряли уверенность, когда что-то идет не по нашему сценарию», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, единственный гол «молний» в этом матче на счету форварда Никиты Кучерова.

«Тампа-Бэй» продолжает лидировать в Восточной конференции, опережая «Бостон» на два очка. Но «медведи» провели на два матча меньше.

В ночь на пятницу команды сыграют друг с другом.