Генменеджер «Нью-Джерси»: «Вегас» замечательно представил НХЛ своей игрой и атмосферой

— Я не думал, что в Вегасе будет слабая команда, потому что это был первый клуб из ведущей профессиональной спортивной лиги в городе. Это плохо бы отразилось на нас. Они замечательно представили лигу своей игрой, атмосферой, которую они смогли там создать. Это великое дело. Мы опередили другие лиги. Здесь есть чем гордиться.

Я участвовал в создании «Нэшвилла» в 1998 году. Дэвид тогда все время говорил: «Все зависит от шанса». Барри Тротц был первым тренером. Были скауты, игроки. Шансы были у многих, и многие ими воспользовались, — цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Голден Найтс» в понедельник гарантировали себе место в плей-офф, одержав победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:1.