Ещё
Генменеджер «Нью-Джерси»: «Вегас» замечательно представил НХЛ своей игрой и атмосферой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Генменеджер «Нью-Джерси»: «Вегас» замечательно представил НХЛ своей игрой и атмосферой 

Советский спорт 1 час назад
— Я не думал, что в Вегасе будет слабая команда, потому что это был первый клуб из ведущей профессиональной спортивной лиги в городе. Это плохо бы отразилось на нас. Они замечательно представили лигу своей игрой, атмосферой, которую они смогли там создать. Это великое дело. Мы опередили другие лиги. Здесь есть чем гордиться.
Я участвовал в создании «Нэшвилла» в 1998 году. Дэвид тогда все время говорил: «Все зависит от шанса». Барри Тротц был первым тренером. Были скауты, игроки. Шансы были у многих, и многие ими воспользовались, — цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Голден Найтс» в понедельник гарантировали себе место в плей-офф, одержав победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:1.
Советский спорт: последние новости
Матч Кубка Гагарина "Салават Юлаев" – "Трактор" начнется с минуты молчания Макдэвид, Аллен и Коннор – лучшие игроки минувшей недели в НХЛ «Металлург» ищет главного тренера, Козлову предложена роль ассистента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-2018
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение