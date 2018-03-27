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На всероссийском турнире салехардские хоккеисты забили более ста шайб
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На всероссийском турнире салехардские хоккеисты забили более ста шайб 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Салехарде в минувшее воскресенье определился победитель Всероссийского турнира по хоккею, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Евгения Мишакова. Заслуженный кубок достался местному «Ямалу-2008».
В финальной игре подопечным Александра Канева противостояли юные хоккеисты второй салехардской команды «Сборной Салехарда». С первых минут матча «Ямал» пошел в атаку и сразу затолкал в чужие ворота первую шайбу. Саму игру описывать не будем, отметим лишь, что она практически шла в одни ворота. Итоговый счет финальной встречи был 11:3.
Что касается статистики, то в шести играх турнира «Ямал-2008» забил 102 гола и пропустил всего восемь.
Всего в турнире участвовали шесть команд. Помимо трех местных, на салехардский лед выходили игроки «Кристалла» из Лабытнанги, ярсалинские «Леминги» и «Северная корона» из Мужей.
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