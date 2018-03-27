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«Колорадо» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 марта
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«Колорадо» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 марта 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Колорадо»
В прошлом матче «Колорадо» на выезде проиграл «Вегасу» (1:4), хотя до этого дома дожал соперника в серии буллитов. В целом в последних трех матчах «Эвеланш» проиграли дважды, но в последних десяти играх одержали шесть побед.
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Неплохая концовка марта позволяет «Колорадо» сохранять шансы на выход в плей-офф. Сейчас «Лавины» занимают как раз 8-е место в Западной конференции и на одно очко опережают «Сент-Луис». В списке травмированных голкипер Джонатан Бернье, защитник Марк Барберио, нападающий Свен Андригетто. Российский вратарь Семен Варламов проиграл два из последних трех сыгранных матчей, пропустив девять шайб, и один раз был заменен по ходу поединка. Защитник Никита Задоров не набирает очки четыре матча кряду, а нападающий Наиль Якупов не выходил на лед с 11 марта.
«Колорадо» показывает хорошую игру в атаке, забрасывая в среднем 3,13 шайбы за матч (9-е место), и почти идеально играет в меньшинстве, входя в топ-3 с показателем надежности 83,4%. В целом «Эвеланш» показывает средние результаты, но являются худшей в НХЛ командой по игре на точке вбрасываний — всего 44%.
«Филадельфия»
В прошлом поединке «Филадельфия» на выезде в овертайме уступила «Питтсбургу» (4:5). Это поражение стало вторым в последних трех матчах для «Флаерз», однако команда набирает важные очки за ничьи в основное время. Серия поединков с очками у «Летчиков» насчитывает пять игр.
«Филадельфия» продолжает бороться за плей-офф и место в топ-тройке Столичного дивизиона, где уступает «Коламбусу» только по дополнительным показателям. Перед игрой с «Колорадо» «Флаерз» также заедут в гости к «Далласу». В списке травмированных вратари Михал Нойвирт и Брайан Эллиотт, нападающий Михаэль Раффль. Российский защитник Иван Проворов не набирает очки три поединка подряд и за эти три матча заработал полезность «-4», однако проводил на льду от 21 до 26 минут за матч.
«Филадельфия» не может похвастаться хорошей статистикой, кроме игры на точке вбрасываний (53,4% и 2-е место). У «Флаерз» средние, но сбалансированные показатели результативности атаки и обороны, среднее большинство, а слабым местом является игра в меньшинстве — всего 75,7% надежности и 28-е место в НХЛ.
Прогноз
В первой встрече в сезоне «Колорадо» обыграл «Филадельфию» на ее льду в серии буллитов (5:4). Однако сейчас ожидать слишком результативной игры не стоит, учитывая ценность каждого очка и риск остаться без плей-офф. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,32.
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