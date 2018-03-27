«Колорадо» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 марта

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» на выезде проиграл «Вегасу» (1:4), хотя до этого дома дожал соперника в серии буллитов. В целом в последних трех матчах «Эвеланш» проиграли дважды, но в последних десяти играх одержали шесть побед.

Все прогнозы на хоккей

«Колорадо» показывает хорошую игру в атаке, забрасывая в среднем 3,13 шайбы за матч (9-е место), и почти идеально играет в меньшинстве, входя в топ-3 с показателем надежности 83,4%. В целом «Эвеланш» показывает средние результаты, но являются худшей в НХЛ командой по игре на точке вбрасываний — всего 44%.

«Филадельфия»

В прошлом поединке «Филадельфия» на выезде в овертайме уступила «Питтсбургу» (4:5). Это поражение стало вторым в последних трех матчах для «Флаерз», однако команда набирает важные очки за ничьи в основное время. Серия поединков с очками у «Летчиков» насчитывает пять игр.

«Филадельфия» не может похвастаться хорошей статистикой, кроме игры на точке вбрасываний (53,4% и 2-е место). У «Флаерз» средние, но сбалансированные показатели результативности атаки и обороны, среднее большинство, а слабым местом является игра в меньшинстве — всего 75,7% надежности и 28-е место в НХЛ.

Прогноз

В первой встрече в сезоне «Колорадо» обыграл «Филадельфию» на ее льду в серии буллитов (5:4). Однако сейчас ожидать слишком результативной игры не стоит, учитывая ценность каждого очка и риск остаться без плей-офф. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,32.