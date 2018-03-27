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В среду «Ладу» и «Югру» исключат из чемпионата КХЛ
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В среду «Ладу» и «Югру» исключат из чемпионата КХЛ 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Как стало известно «СЭ», в среду Совет директоров КХЛ объявит о решении исключить из состава участников лиги «Ладу» и «Югру». Ранее представители клубов предпринимали попытки сохранить место в турнире, но позиция сторонников сокращения числа команд оказалась сильнее. Таким образом, в следующем регулярном чемпионате сыграют 25 клубов, при этом в Западной конференции их будет 13, а в Восточной — 12.
Напомним, что в прошлом году чемпионат КХЛ покинул новокузнецкий «Металлург», а лига объявила о многолетней стратегии, одним из пунктов которой было уменьшение числа команд до 24.
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