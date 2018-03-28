КХЛ рассматривает введение перекрёстного плей-офф в полуфиналах с 2019 года

КХЛ рассматривает изменение формата плей-офф. На стадии полуфиналов Кубка Гагарина может быть введён перекрёстный плей-офф, то есть команды Запада будут встречаться с командами Востока.

Такой формат сейчас действует в МХЛ.