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КХЛ рассматривает введение перекрёстного плей-офф в полуфиналах с 2019 года
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КХЛ рассматривает введение перекрёстного плей-офф в полуфиналах с 2019 года 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КХЛ рассматривает изменение формата плей-офф. На стадии полуфиналов Кубка Гагарина может быть введён перекрёстный плей-офф, то есть команды Запада будут встречаться с командами Востока.
Такой формат сейчас действует в МХЛ.
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