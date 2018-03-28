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КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина
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КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: khl.ru
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом сообщает ТАСС.
Лучшим нападающим признан игрок уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк, который забросил две шайбы и сделал шесть передач в семиматчевой серии против челябинского «Трактора».
Лучшим защитником стал хоккеист «Трактора» Ник Бэйлен. На его счету шесть очков при показателе полезности "+8".
Голкипером второго раунда признан Микко Коскинен из санкт-петербургского СКА, выигравший четыре из пяти матчей в серии с ярославским «Локомотивом». Он отразил 97,06% бросков при коэффициенте надежности 0,81.
Лучшим новичком стал форвард «Трактора» Виталий Кравцов, отличившийся шестью очками, в том числе забросив победную шайбу в первом матче серии.
В финалах конференций встретятся СКА и ЦСКА на Западе и «Ак Барс» и «Трактор» на Востоке. Первые матчи пройдут 29 и 30 марта соответственно.
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