КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина 

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом сообщает ТАСС.
Лучшим нападающим признан игрок уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк, который забросил две шайбы и сделал шесть передач в семиматчевой серии против челябинского «Трактора».
Лучшим защитником стал хоккеист «Трактора» Ник Бэйлен. На его счету шесть очков при показателе полезности "+8".
Голкипером второго раунда признан Микко Коскинен из санкт-петербургского СКА, выигравший четыре из пяти матчей в серии с ярославским «Локомотивом». Он отразил 97,06% бросков при коэффициенте надежности 0,81.
Лучшим новичком стал форвард «Трактора» Виталий Кравцов, отличившийся шестью очками, в том числе забросив победную шайбу в первом матче серии.
В финалах конференций встретятся СКА и ЦСКА на Западе и «Ак Барс» и «Трактор» на Востоке. Первые матчи пройдут 29 и 30 марта соответственно.