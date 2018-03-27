«Ладу» и «Югру» исключат из чемпионата КХЛ 28 марта

В среду, 28 марта, Совет директоров КХЛ объявит о решении исключить из состава участников лиги тольяттинскую «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее представители клубов предпринимали попытки сохранить место в турнире, но позиция сторонников сокращения числа команд оказалась сильнее.

Таким образом, в следующем регулярном чемпионате сыграют 25 клубов, при этом в Западной конференции их будет 13, а в Восточной — 12.

Напомним, что в прошлом году чемпионат КХЛ покинул новокузнецкий «Металлург», а лига объявила о многолетней стратегии, одним из пунктов которой было уменьшение числа команд до 24.