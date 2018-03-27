Роман Любимов: В плей-офф никто никому просто так ничего не отдаст 

— Силы остались, все хорошо. С «Йокеритом» получилась интересная серия. Набрались опыта, готовы биться дальше. Сейчас неважно, кто забивает. Главное — выигрывать. У СКА хорошая команда, организованная. Мы будем показывать свой хоккей, в плей-офф никто никому просто так ничего не отдаст. Тренеры нам все скажут, дадут установку. Они подводят нас правильно, состояние отличное, в тактике мы уверены. Нужно не лепить отсебятину, тогда всё будет хорошо. Каждый должен выполнять свою работу на льду. Чтобы меньше играть в меньшинстве, надо лучше работать ногами, стараться делать меньше зацепов. Если же удалили, то всем бросаться под шайбу и делать всё, чтобы не пропустить, — цитирует Любимова пресс-служба клуба.
Напомним, серия СКА — ЦСКА начнется 29 марта в Петербурге.