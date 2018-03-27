Линус Умарк: «Знаете, сейчас я чувствую себя отстойно»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк после поражения от «Трактора» в финале Восточной конференции (3-4 в серии) отметил, что уфимцы были лучше, однако у соперника хороший вратарь.

— Чувствую себя опустошенным после этой игры, — цитирует Умарка «Бизнес Online».

— Что можете сыграть по игре?

— Они хорошо играют в обороне, я считаю, что наша команда была лучше. Мы много бросали, но у них очень хороший вратарь. Все решили маленькие детали.

— В чём успех такой игры в обороне «Трактора»?

— Мы пытались забить, но у них два хороших вратаря. Это была равная серия, и мы должны были выигрывать.

— Четырнадцать матчей вы сыграли за два раунда. Не устали?

— Мы готовы были играть еще один раунд.

— Не надломил ли вас первый пропущенный гол?

— Игра была равная, счет стал всего лишь 1:1. Мы не из-за этого проиграли. Знаете, сейчас я чувствую себя отстойно. У нас была хорошая серия, не последняя игра, а серия. Но мы должны были сегодня выигрывать.