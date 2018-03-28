Шалунов и Шумаков пропустят первый матч серии со СКА

"Шумаков в пятницу приступит к тренировкам, Шалунов — ближе к понедельнику", — сказал Есмантович.

Оба игрока во вторник не принимали участия в открытой тренировке. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что оба хоккеиста могут пропустить серию со СКА из-за заболевания свинкой.