Иван Вишневский: Сейчас постараемся отдохнуть и будем готовиться к серии с «Ак Барсом»

— Все сработало, поэтому победили. Важно ли было победить именно «Салават Юлаев»? Знаете, я сейчас играю в другой команде, и сегодня было важно пройти дальше именно с этой командой. Что касается прошлого матча, то это плей-офф, каждый день новая игра, и все начинается с нуля. Что могу сказать о следующем сопернике? Не знаю, сейчас порадуемся, постараемся отдохнуть и будем готовиться к следующей серии, — передает слова Вишневского официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в финале Восточной конференции «Трактор» встретится с «Ак Барсом».