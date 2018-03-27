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Иван Вишневский: Сейчас постараемся отдохнуть и будем готовиться к серии с «Ак Барсом»
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Иван Вишневский: Сейчас постараемся отдохнуть и будем готовиться к серии с «Ак Барсом» 

Советский спорт 2 часа назад
— Все сработало, поэтому победили. Важно ли было победить именно «Салават Юлаев»? Знаете, я сейчас играю в другой команде, и сегодня было важно пройти дальше именно с этой командой. Что касается прошлого матча, то это плей-офф, каждый день новая игра, и все начинается с нуля. Что могу сказать о следующем сопернике? Не знаю, сейчас порадуемся, постараемся отдохнуть и будем готовиться к следующей серии, — передает слова Вишневского официальный сайт КХЛ.
Добавим, что в финале Восточной конференции «Трактор» встретится с «Ак Барсом».
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