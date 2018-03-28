Трэвис Грин: Пока мы не знаем, что Седины решат делать на следующий сезон

Но в этом году мы увидели хороший хоккей в их исполнении, и я совершенно не удивлен. В первую очередь эти ребята — потрясающие послы спорта и являются ими уже долгое время.

Хенрик Седин : Пару месяцев мы выглядели неплохо, но затем травмы нас подкосили

Они проводят хороший сезон, и с ними очень легко работать, — цитирует наставника «Кэнакс» официальный сайт НХЛ со ссылкой на Sportsnet.

В текущем сезоне Хенрик набрал 46 (3+43) очков в 76 играх, Даниэль — 50 (21+29) баллов в 75 матчах регулярного чемпионата.

Добавим, что «Ванкувер» выбыл из борьбы за плей-офф в текущем сезоне.