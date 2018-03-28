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Гол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Филадельфией»
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Гол Радулова в овертайме принес «Далласу» победу над «Филадельфией» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: REUTERS
«Даллас Старз» дома добился победы над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
В составе гостей шайбы забросили Трэвис Конечны и российский защитник Иван Проворов.
У «Далласа» в основное время матча авторами голом стали Радек Факса и Бретт Ритчи, которому ассистировал российский форвард Александр Радулов. Кроме того, Радулов принес своей команде победу, забросив шайбу в овертайме.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Даллас Старз" (Даллас) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Факса (Руссель, Хэмьюс) — 10:50,
1:1 — Конечны (Гостисбер, Жиру) — 16:51,
1:2 — Проворов (Симмонс, Гостисбер) — 22:03,
2:2 — Ритчи (Радулов, Сегин) — 30:11 (5х4),
3:2 — Радулов (Сегин, Клингберг) — 60:40 (3х3)
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