Проворов забросил 14-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Даллас Старз» на домашней площадке принимает «Филадельфия Флайерз» (2:2 после второго периода).

На третьей минуте второго периода российский защитник «лётчиков» Иван Проворов вывел свою команду вперёд со счётом 2:1. Для Проворова эта шайба стала 14-й в сезоне. Всего в его активе 36 (14+22) очков в 77 матчах.

В случае победы «Филадельфия» поднимется на шестое место в Восточной конференции.

Видео взято с официального сайта Национальной хоккейной лиги.