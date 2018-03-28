Проворов забросил 14-ю шайбу в сезоне 

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Даллас Старз» на домашней площадке принимает «Филадельфия Флайерз» (2:2 после второго периода).
На третьей минуте второго периода российский защитник «лётчиков» Иван Проворов вывел свою команду вперёд со счётом 2:1. Для Проворова эта шайба стала 14-й в сезоне. Всего в его активе 36 (14+22) очков в 77 матчах.
В случае победы «Филадельфия» поднимется на шестое место в Восточной конференции.
Видео взято с официального сайта Национальной хоккейной лиги.