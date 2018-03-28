Ещё
Проворов забросил 14-ю шайбу в сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проворов забросил 14-ю шайбу в сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Даллас Старз» на домашней площадке принимает «Филадельфия Флайерз» (2:2 после второго периода).
На третьей минуте второго периода российский защитник «лётчиков» Иван Проворов вывел свою команду вперёд со счётом 2:1. Для Проворова эта шайба стала 14-й в сезоне. Всего в его активе 36 (14+22) очков в 77 матчах.
В случае победы «Филадельфия» поднимется на шестое место в Восточной конференции.
Видео взято с официального сайта Национальной хоккейной лиги.
Чемпионат.com: последние новости
Панарин забросил 26-ю шайбу в сезоне «Детройт» разгромил «Питтсбург», «Оттава» уступила «Айлендерс» Хоккей. Прогнозы на плей-офф КХЛ. 20 марта 2018 года
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов оценил игру сборной с французами12
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Соперник России на ЧМ проиграл Греции
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение