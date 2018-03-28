Панарин повторил достижение Овечкина и Малкина

На счету Панарина два очка (шайба+передача) в победном матче с "Эдмонтон Ойлерз". Таким образом он набрал 71 очко в 77 матчах нынешнего сезона.

Форвард "Коламбуса" стал пятым россиянином, кто смог набрать 70+ очков в трех сезонах кряду. Ранее Панарин набирал 77 и 74 очка, выступая за "Чикаго Блэкхоукс".

Ранее сообщалось, что "Коламбус" обыграл "Эдмонтон". отыгравшись с 0:3.