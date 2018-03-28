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Панарин повторил достижение Овечкина и Малкина
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Панарин повторил достижение Овечкина и Малкина 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин набрал больше 70 очков в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги подряд, сообщает "Советский спорт".
На счету Панарина два очка (шайба+передача) в победном матче с "Эдмонтон Ойлерз". Таким образом он набрал 71 очко в 77 матчах нынешнего сезона.
Форвард "Коламбуса" стал пятым россиянином, кто смог набрать 70+ очков в трех сезонах кряду. Ранее Панарин набирал 77 и 74 очка, выступая за "Чикаго Блэкхоукс".
Такое достижение покорялось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову и Сергею Макарову.
Ранее сообщалось, что "Коламбус" обыграл "Эдмонтон". отыгравшись с 0:3.
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