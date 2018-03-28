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«Ванкувер» победил в овертайме «Коламбус»
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Четыре очка Панарина не помогли «Коламбусу» избежать поражения от «Ванкувера» 

Газета.Ru 28 марта 2018
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" на выезде проиграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев, сообщает ТАСС.
У "Коламбуса" авторами голов стали Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа, Зак Веренски и Кэм Аткинсон. В составе "Ванкувера" шайбы в основное время матча забросили Даррен Арчибальд, российский нападающий Николай Голдобин, Юсси Йокинен и Бо Хорват. Победный гол в овертайме на свой счет записал защитник хозяев Александер Эдлер.
Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин поучаствовал во всех заброшенных шайбах своей команды, отдав четыре результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) — "Коламбус Блю Джекетс" (Коламбус) — 5:4 (0:1, 2:0, 2:3, 1:0)
0:1 — Джонс (Аткинсон, Панарин) — 13:55 (5x4),
1:1 — Арчибальд (Саутнер) — 31:53,
2:1 — Голдобин (Йокинен) — 33:37,
3:1 — Йокинен (Виртанен, Хорват) — 45:14,
4:1 — Хорват (Йокинен, Пульо) — 54:03,
4:2 — Дюбуа (Панарин, Джонс) — 56:02 (5x4),
4:3 — Веренски (Панарин, Джонс) — 58:23 (6x5),
4:4 — Аткинсон (Джонс, Панарин) — 58:39 (6x5),
5:4 — Эдлер (Саттер) — 61:21 (3x3)
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