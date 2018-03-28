Панарин забросил 26-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимает «Коламбус Блю Джекетс» (3:3 после первого периода).

Вторую шайбу «Коламбуса» в матче, по ходу которого гости уступали 0:3, забросил российский нападающий Артемий Панарин . Для него эта шайба стала 26-й в сезоне. Всего в активе Панарина 71 (26+45) очко в 77 матчах.

Панарин стал пятым игроком в истории «Коламбуса», преодолевшим отметку в 70 очков в дебютном сезоне за клуб.

Видео взято из официального «твиттера» «Коламбуса».