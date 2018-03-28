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Панарин забросил 26-ю шайбу в сезоне
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Панарин забросил 26-ю шайбу в сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимает «Коламбус Блю Джекетс» (3:3 после первого периода).
Вторую шайбу «Коламбуса» в матче, по ходу которого гости уступали 0:3, забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него эта шайба стала 26-й в сезоне. Всего в активе Панарина 71 (26+45) очко в 77 матчах.
Панарин стал пятым игроком в истории «Коламбуса», преодолевшим отметку в 70 очков в дебютном сезоне за клуб.
Видео взято из официального «твиттера» «Коламбуса».
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Панарин забросил 26-ю шайбу в сезоне «Детройт» разгромил «Питтсбург», «Оттава» уступила «Айлендерс» КХЛ. Прогнозы на матчи Трактор — Салават Юлаев и Металлург — Ак Барс
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