«Каролина» Зыкова проиграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ 

«Нью-Джерси Дэвилз» дома одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформил Кайл Палмьери, еще по одной шайбе забросили Павел Заха и Стефан Ноэсен.
У «Каролины» отметились Филлип Ди Джузеппе, Уоррен Фогеле и Ноа Хэнифин. Российский нападающий Валентин Зыков результативными действиями отличиться не смог.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси Дэвилз" (Ньюарк) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
1:0 — Заха (Палмьери, Холл) — 05:47,
1:1 — Ди Джузеппе (Линдхольм, Скиннер) — 11:41,
1:2 — Фогеле (Стемпняк, Райан) — 16:53,
2:2 — Палмьери (Холл, Батчер) — 34:07 (5x4),
2:3 — Хэнифин (ван Римсдайк, Скиннер) — 43:39,
3:3 — Палмьери (Холл, Батчер) — 51:06 (5x4),
4:3 — Ноэсен (Грин, Грабнер) — 58:27