«Детройт» разгромил «Питтсбург», «Оттава» уступила «Айлендерс» 

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Детройт Ред Уингз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Российский центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.
Нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 10 минут 42 секунды и заработал "-1" за полезность.
«Оттава Сенаторз» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).
Нападающие «Оттавы» Мэтт Дюшейн и Бобби Райан набрали по 3 (1+2) очка.