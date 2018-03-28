Ещё
«Детройт» разгромил «Питтсбург», «Оттава» уступила «Айлендерс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Детройт» разгромил «Питтсбург», «Оттава» уступила «Айлендерс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Детройт Ред Уингз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Российский центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.
Нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 10 минут 42 секунды и заработал "-1" за полезность.
«Оттава Сенаторз» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).
Нападающие «Оттавы» Мэтт Дюшейн и Бобби Райан набрали по 3 (1+2) очка.
Чемпионат.com: последние новости
Панарин забросил 26-ю шайбу в сезоне КХЛ. Прогнозы на матчи Трактор — Салават Юлаев и Металлург — Ак Барс «Нэшвилл» в серии буллитов победил «Миннесоту», а «Виннипег» — «Бостон»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов оценил игру сборной с французами12
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Соперник России на ЧМ проиграл Греции
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение