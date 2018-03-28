«Детройт» разгромил «Питтсбург», «Оттава» уступила «Айлендерс»

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Детройт Ред Уингз» на домашнем льду принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 10 минут 42 секунды и заработал "-1" за полезность.

«Оттава Сенаторз» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).