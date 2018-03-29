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Аналитики: Кучеров не спасёт «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном»
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Аналитики: Кучеров не спасёт «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится 30 марта.
Аналитики считают фаворитом «Бостон Брюинз». Коэффициент на победу в основное время — 2.30, по итогам всей встречи — 1.80.
Шансы «Тампа-Бэй Лайтнинг» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.70, а с учётом овертайма и буллитов — за 2.10.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.90.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.70.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.76, меньше 5,5 — за 2.10.
Начало матча — в 2:00 мск.
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