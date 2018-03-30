«Бостон» обыграл «Тампу» и возглавил Восточную конференцию НХЛ

«Бостон Брюинз» на своём льду одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтининг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Тампа» ответила голами Джей Ти Миллера и Виктора Хедмана. Российский форвард Артемий Панарин записал в свой актив результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Победа позволила «Бостону» возглавить турнирную таблицу со 107 очками в 76 матчах. «Тампа» со 106 баллами в 77 играх опустилась на второе место. Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф.