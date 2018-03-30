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«Бостон» обыграл «Тампу» и возглавил Восточную конференцию НХЛ
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«Бостон» обыграл «Тампу» и возглавил Восточную конференцию НХЛ 

RT на русском 1 час назад
«Бостон Брюинз» на своём льду одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтининг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.
Победу «Бостону» принесли шайбы Тима Шаллера, Давида Пастарняка, Патриса Бержерона и Брэда Маршанда.
«Тампа» ответила голами Джей Ти Миллера и Виктора Хедмана. Российский форвард Артемий Панарин записал в свой актив результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
Победа позволила «Бостону» возглавить турнирную таблицу со 107 очками в 76 матчах. «Тампа» со 106 баллами в 77 играх опустилась на второе место. Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф.
Ранее сообщалось, что гол Евгения Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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