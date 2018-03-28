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«Нэшвилл» в серии буллитов победил «Миннесоту», а «Виннипег» — «Бостон»
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«Нэшвилл» в серии буллитов победил «Миннесоту», а «Виннипег» — «Бостон» 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
Лидер лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Миннесоту Уайлд» и победил в серии буллитов — 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Кайл Туррис.
«Виннипег Джетс » на своей площадке также в серии буллитов одолел «Бостон Брюинз» — 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал второй снайпер лиги Патрик Лайне.
Одним из главных героев матча стал форвард «Джетс» Брэндон Танев, оформивший хет-трик, забросив по шайбе в каждом из периодов.
Российский вратарь «мишек» Антон Худобин отразил 28 из 32 бросков.
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