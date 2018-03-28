Гол Панарина помог «Коламбусу» разгромить «Эдмонтон», уступая 0:3 к 11-й минуте 

«Коламбус Блю Джекетс» добыл разгромную и волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей.
Отметим, что к 11-й минуте хозяева вели со счетом 3:0. Однако гости еще до конца первого периода смогли сравнять счет, а затем забросили еще 4 шайбы.
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забил гол и отдал результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка и оторвался от нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. На счету канадца теперь 102 (40+62) очка, тогда как у россиянина — 96 (38+58). Нападающий Антон Слепышев провел на льду 11 минут 40 секунд.