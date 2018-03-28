Гол Панарина помог «Коламбусу» разгромить «Эдмонтон», уступая 0:3 к 11-й минуте

«Коламбус Блю Джекетс» добыл разгромную и волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей.

Отметим, что к 11-й минуте хозяева вели со счетом 3:0. Однако гости еще до конца первого периода смогли сравнять счет, а затем забросили еще 4 шайбы.