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«Ванкувер» обыграл «Анахайм»
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«Ванкувер» Голдобина обыграл «Анахайм» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Твиттер «Ванкувера»
"Ванкувер Кэнакс" на своем льду одержал победу над "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отметился Брэндон Саттер, еще по одной шайбе забросили Сэм Ганье и Алекс Бьега. Автором единственного гола у гостей стал Эндрю Кольяно.
Российский нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин результативными действиями отличиться не смог.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) — "Анахайм Дакс" (Анахайм) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
1:0 — Ганье (Седин, Седин) -10:07,
1:1 — Кольяно (Бошемен, Кеслер) — 37:06,
2:1 — Бьега (Арчибальд, Саттер) — 43:03,
3:1 — Саттер — 48:30,
4:1 — Саттер — 59:44 (en)
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