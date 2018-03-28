«Ванкувер» обыграл «Анахайм»

"Ванкувер Кэнакс" на своем льду одержал победу над "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отметился Брэндон Саттер, еще по одной шайбе забросили Сэм Ганье и Алекс Бьега. Автором единственного гола у гостей стал Эндрю Кольяно.
Российский нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин результативными действиями отличиться не смог.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) — "Анахайм Дакс" (Анахайм) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
1:0 — Ганье (Седин, Седин) -10:07,
1:1 — Кольяно (Бошемен, Кеслер) — 37:06,
2:1 — Бьега (Арчибальд, Саттер) — 43:03,
3:1 — Саттер — 48:30,
4:1 — Саттер — 59:44 (en)