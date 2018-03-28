Рафаил Ишматов: Опыт и мастерство станут решающими в седьмой игре серии «Салавата» и «Трактора»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов рассказал, чего ждет от седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Трактором».

«Седьмой матч будет другим — более осторожным и упорным, нежели шестая встреча, — приводят «Известия» слова Ишматова. — Тем более у «Салавата Юлаева» команда очень опытная — уверен, она соберется на последний матч. У уфимцев есть хоккеисты, понимающие игру и имеющие за плечами не один год выступлений в самых непростых ситуациях. Особенно это касается легионеров. Они обязаны что-то придумать и вытащить этот матч.

Убежден, что опыт и мастерство все-таки будут иметь решающее значение, и в седьмой игре «Салават Юлаев» выиграет у «Трактора». Пусть и с минимальным перевесом. Все решат характер и способность игроков к коллективным действиям. Кто проявит свое чувство долга, тот и победит».

Напомним, победитель серии «Салават Юлаев» — «Трактор» сыграет в финале Востока с «Ак Барсом».