Майк Салливан: «Питтсбургу» не хватило настойчивости с «Детройтом»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан раскритиковал своих подопечных за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:5).

— Мы не играли с той настойчивостью, которая нужна для победы в этой лиге, — цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. — Если проявлять настойчивости, можно крупно проиграть, вне зависимости от соперника.

В первые два периода мы периодически атаковали, но никак не могли забить гол. Когда команда обороняется так же уверенно, как «Детройт», нужно чем-то жертвовать. Нам нужно найти решение этого вопроса.