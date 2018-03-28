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Майк Салливан: «Питтсбургу» не хватило настойчивости с «Детройтом»
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Майк Салливан: «Питтсбургу» не хватило настойчивости с «Детройтом» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан раскритиковал своих подопечных за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:5).
— Мы не играли с той настойчивостью, которая нужна для победы в этой лиге, — цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. — Если проявлять настойчивости, можно крупно проиграть, вне зависимости от соперника.
В первые два периода мы периодически атаковали, но никак не могли забить гол. Когда команда обороняется так же уверенно, как «Детройт», нужно чем-то жертвовать. Нам нужно найти решение этого вопроса.
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