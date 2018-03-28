«Рейнджерс» впервые с 2010 года не вышел в плей-офф НХЛ

Победа «Нью-Джерси» над «Каролиной» (4:3) оставила «Рейнджерс» без шансов на попадание в плей-офф. Команда из Нью-Йорка не сможет подняться выше 9-го места в Восточной конференции. "Рейнджерс" пропустят розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2010 года.