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«Рейнджерс» впервые с 2010 года не вышел в плей-офф НХЛ
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«Рейнджерс» впервые с 2010 года не вышел в плей-офф НХЛ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Победа «Нью-Джерси» над «Каролиной» (4:3) оставила «Рейнджерс» без шансов на попадание в плей-офф. Команда из Нью-Йорка не сможет подняться выше 9-го места в Восточной конференции.
"Рейнджерс" пропустят розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2010 года.
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