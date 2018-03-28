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«Рейнджерс» впервые за семь сезонов не вышел в плей-офф НХЛ
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«Рейнджерс» впервые за семь сезонов не вышел в плей-офф НХЛ 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 28 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» впервые с 2010 года не примет участия в розыгрыше Кубка Стэнли.
После победы «Нью-Джерси» над «Каролиной» (4:3) хоккеисты «Рейнджерс» лишились шансов на попадание в плей-офф. Команде из Нью-Йорка осталось провести шесть игр до окончания регулярного чемпионата, отрыв от «Нью-Джерси», занимающего вторую позицию wild card, которая дает право на участие в плей-офф, составляет 14 очков. За победу в матче НХЛ начисляется два очка.
В розыгрыше Кубка Стэнли принимают участие по три первых команды каждого дивизиона и по две лучшие из оставшихся в каждой конференции (обладатели wild card).
"Рейнджерс" становились обладателями Кубка Стэнли четырежды в своей истории, последний раз — в 1994 году.
За команду из «Нью-Йорка» выступают российские хоккеисты Павел Бучневич и Владислав Наместников. Таким образом, они получат возможность сыграть на чемпионате мира в Дании, который пройдет с 4 по 20 мая.
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 Ещё 8 источников 
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