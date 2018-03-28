«Рейнджерс» впервые за семь сезонов не вышел в плей-офф НХЛ

ТАСС , 28 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» впервые с 2010 года не примет участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

После победы «Нью-Джерси» над «Каролиной» (4:3) хоккеисты «Рейнджерс» лишились шансов на попадание в плей-офф. Команде из Нью-Йорка осталось провести шесть игр до окончания регулярного чемпионата, отрыв от «Нью-Джерси», занимающего вторую позицию wild card, которая дает право на участие в плей-офф, составляет 14 очков. За победу в матче НХЛ начисляется два очка.

В розыгрыше Кубка Стэнли принимают участие по три первых команды каждого дивизиона и по две лучшие из оставшихся в каждой конференции (обладатели wild card).

"Рейнджерс" становились обладателями Кубка Стэнли четырежды в своей истории, последний раз — в 1994 году.