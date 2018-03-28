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Защитник «Рейнджерс» не сыграет до конца сезона
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Защитник «Рейнджерс» не сыграет до конца сезона 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк завершил сезон, сообщает пресс-служба лиги.
29-летний хоккеист не играет с 18 января из-за разрыва мениска в левом колене. 22 января ему сделали операцию.
Во вторник «Нью-Джерси» обыграл «Каролину» со счетом 4:3, и «Рейнджерс» лишились всех шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. Клуб из Нью-Йорка отстает от зоны плей-офф на 14 очков, а до окончания регулярного сезона команде осталось провести шесть игр.
Шаттенкирк сыграл 46 матчей в нынешнем сезоне и набрал в них 23 (5+18) очка. По его словам, он травмировал колено еще в тренировочном лагере. Хоккеист рассчитывает, что полностью восстановится к началу следующего чемпионата.
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