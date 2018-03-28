Ещё
«Рейнджерс» впервые с 2010 года не вышли в плей-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рейнджерс» впервые с 2010 года не вышли в плей-офф 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
«Нью-Йорк Рейнджерс» лишились шансов попасть в плей-офф. Это произошло из-за победы «Нью-Джерси Дэвилз» в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3).
Команда Алена Виньо набрала 74 очка в 76 матчах и уже не сможет догнать «Нью-Джерси», который занимает вторую позицию «уайлд-кард», имея в активе 88 очков в 76 матчах.
Последний раз «Рейнджерс» не смогли выйти в плей-офф в сезоне-2009/10. За последние восемь лет команда трижды добиралась до финала Восточной конференции, и один раз играла в финале Кубка Стэнли.
Чемпионат.com: последние новости
Панарин забросил 26-ю шайбу в сезоне Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне Демченко будет защищать ворота «Трактора» в пятом матче с «Салаватом»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках75
Месси бросил сборную
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение