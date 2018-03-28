«Рейнджерс» впервые с 2010 года не вышли в плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» лишились шансов попасть в плей-офф. Это произошло из-за победы «Нью-Джерси Дэвилз» в матче с « Каролиной Харрикейнз » (4:3).

Команда Алена Виньо набрала 74 очка в 76 матчах и уже не сможет догнать «Нью-Джерси», который занимает вторую позицию «уайлд-кард», имея в активе 88 очков в 76 матчах.

Последний раз «Рейнджерс» не смогли выйти в плей-офф в сезоне-2009/10. За последние восемь лет команда трижды добиралась до финала Восточной конференции, и один раз играла в финале Кубка Стэнли.