Итоги дня в НХЛ для россиян: 35-я победа Бобровского, семь бросков Радулова

В ночь с 27 на 28 марта мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 13 россиян. Сергей Бобровский одержал 35-ю победу в сезоне. Александр Радулов нанёс семь бросков в створ ворот и забил свой 27-й гол. Артемий Панарин в третьем подряд сезоне набрал больше 70 очков. ВратарьКлубСейвы%ОБСчётБобровский«Коламбус»22 из 25887:3Худобин«Бостон»28 из 3287,54:5 Б ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлокиПанарин (н)«Коламбус»1+103+219.27-00Радулов (н)«Даллас»1+107+123.53-00Малкин (н)«Питтсбург»0+103018.257 из 1300Тарасенко (н)«Сент-Луис»2+004020.07-11Барбашёв (н)«Сент-Луис»000114.550 из 350Зыков (н)«Каролина»021015.49-00Свечников (н)«Детройт»000-110.420 из 100Слепышев (н)«Эдмонтон»000011.40-10Голдобин (н)«Ванкувер»002015.47-00Проворов (з)«Филадельфия»1+023+222.54-03Емелин (з)«Нэшвилл»000013.06-21 Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»