Нападающий «Салавата Юлаева» Умарк признан лучшим форвардом второго раунда плей-офф КХЛ 

ТАСС, 28 марта. Игрок «Салавата Юлаева» Линус Умарк признан лучшим нападающим второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В семиматчевой серии против челябинского «Трактора» Умарк забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач. Шведский нападающий возглавляет гонку бомбардиров плей-офф КХЛ с 17 очками. «Салават Юлаев» завершил сезон, уступив «Трактору» с общим счетом 3-4.
Лучшим вратарем стал голкипер петербургского СКА Микко Коскинен, который выиграл четыре из пяти матчей в серии с ярославским «Локомотивом» (4-1). Он отразил 97,06% бросков при коэффициенте надежности 0,81.
Лучшим защитником признан Ник Бэйлен из «Трактора», набравший шесть очков при показателе полезности "+8". Лучшим новичком стал нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, набравший шесть очков, в том числе забросив победную шайбу в первом матче серии.