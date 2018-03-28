Нападающий «Салавата Юлаева» Умарк признан лучшим форвардом второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС , 28 марта. Игрок «Салавата Юлаева» Линус Умарк признан лучшим нападающим второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В семиматчевой серии против челябинского «Трактора» Умарк забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач. Шведский нападающий возглавляет гонку бомбардиров плей-офф КХЛ с 17 очками. «Салават Юлаев» завершил сезон, уступив «Трактору» с общим счетом 3-4.

Лучшим вратарем стал голкипер петербургского СКА Микко Коскинен , который выиграл четыре из пяти матчей в серии с ярославским «Локомотивом» (4-1). Он отразил 97,06% бросков при коэффициенте надежности 0,81.