«Рейнджерс» впервые с 2010 года не вышел в плей-офф

«Рейнджерс» впервые с 2010 года не смогли выйти в плей-офф НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает "Советский спорт".

Это произошло из-за победы "Нью-Джерси Дэвилз" в матче с " Каролиной Харрикейнз " (4:3). "Рейнджерс" набрали 74 очка в 76 матчах и уже не смогут догнать "дьяволов", которые занимают восьмую строчку с 88-ю баллами в 76 играх.

"Синерубашечники" не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2010 года.

Ранее сообщалось, что новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс" обеспечил себе участие в плей-офф.