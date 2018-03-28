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«Рейнджерс» впервые с 2010 года не вышел в плей-офф
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«Рейнджерс» впервые с 2010 года не смогли выйти в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Нью-Йорк Рейнджерс" лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает "Советский спорт".
Это произошло из-за победы "Нью-Джерси Дэвилз" в матче с "Каролиной Харрикейнз" (4:3). "Рейнджерс" набрали 74 очка в 76 матчах и уже не смогут догнать "дьяволов", которые занимают восьмую строчку с 88-ю баллами в 76 играх.
"Синерубашечники" не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2010 года.
Ранее сообщалось, что новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс" обеспечил себе участие в плей-офф.
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