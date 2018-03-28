Назван город, который примет Матч звезд КХЛ

Казань примет Матч звезд КХЛ 2019 года

Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч звезд пройдет 19-20 января.