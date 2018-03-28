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Назван город, который примет Матч звезд КХЛ
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Казань примет Матч звезд КХЛ 2019 года 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матч звезд пройдет 19-20 января.
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