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Назван город, который примет Матч звезд КХЛ
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Казань примет Матч звезд КХЛ 2019 года
ТАСС
38 минут назад
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РИА Новости
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Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матч звезд пройдет 19-20 января.
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