Ещё
Паузы в КХЛ на Евротур сократятся до пяти дней
Далее:
Читайте также:
Ещё

Паузы в КХЛ на Евротур сократятся до пяти дней 

Чемпионат.com 26 минут назад
В Москве проходит совет директоров КХЛ. В официальном «твиттере» лиги сообщается, что паузы на Еврохоккейтур в сезоне-2018/19 составят пять дней на каждый этап.
Ранее КХЛ прерывала чемпионат на неделю на время каждого из трёх этапов Евротура.
Чемпионат.com: последние новости
«Коламбус» разгромил «Эдмонтон», уступая 0:3, Панарин набрал 2 очка Итоги дня в НХЛ для россиян: 35-я победа Бобровского, семь бросков Радулова Обзор игрового дня НХЛ. 27 марта 2018 года. Тарасенко сделал дубль
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках74
Месси бросил сборную
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение