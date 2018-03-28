Паузы в КХЛ на Евротур сократятся до пяти дней

В Москве проходит совет директоров КХЛ. В официальном «твиттере» лиги сообщается, что паузы на Еврохоккейтур в сезоне-2018/19 составят пять дней на каждый этап.

Ранее КХЛ прерывала чемпионат на неделю на время каждого из трёх этапов Евротура.