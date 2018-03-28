Календарь регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован до 15 июня

Календарь регулярного чемпионата КХЛ для удобства болельщиков будет опубликован не позднее 15 июня, сообщает пресс-служба лиги в Твиттере. Ранее стало известно, что «регулярка» стартует 1 сентября, а команды проведут не менее 60 игр.

"Чтобы у болельщиков было больше времени для планирования походов и поездок на хоккей, а клубы могли своевременно начать маркетинговую работу, КХЛ сделает все возможное, чтобы календарь сезона-2018/2019 был опубликован не позднее 15 июня", — говорится в сообщении КХЛ.

Напомним, КХЛ исключила из состава «Ладу» и «Югру». Следующий чемпионат проведут 25 клубов.

"Ладу" и «Югру» исключили из КХЛ. Live