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Календарь регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован до 15 июня
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Календарь регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован до 15 июня 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Календарь регулярного чемпионата КХЛ для удобства болельщиков будет опубликован не позднее 15 июня, сообщает пресс-служба лиги в Твиттере. Ранее стало известно, что «регулярка» стартует 1 сентября, а команды проведут не менее 60 игр.
"Чтобы у болельщиков было больше времени для планирования походов и поездок на хоккей, а клубы могли своевременно начать маркетинговую работу, КХЛ сделает все возможное, чтобы календарь сезона-2018/2019 был опубликован не позднее 15 июня", — говорится в сообщении КХЛ.
Напомним, КХЛ исключила из состава «Ладу» и «Югру». Следующий чемпионат проведут 25 клубов.
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