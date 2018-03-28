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КХЛ обсудит вопрос введения двухочковой системы в чемпионате
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КХЛ обсудит вопрос введения двухочковой системы в чемпионате 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский рассказал о рассмотрении вопроса по применению в регулярном чемпионате двухочковой системы. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Был затронут такой вопрос. Поставили его на рассмотрение, решение примет совет директоров", — заявил Каменский.
Двухочковая система активно используется в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). При такой системе победитель получает два очка, в то время как проигравший — ноль. В чемпионате КХЛ победителю достается три, а проигравшему одно очко.
Ранее сообщалось, что КХЛ на матчах 7 сентября будет организовывать памятные мероприятия по «Локомотиву».
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