КХЛ обсудит вопрос введения двухочковой системы в чемпионате

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский рассказал о рассмотрении вопроса по применению в регулярном чемпионате двухочковой системы. Слова специалиста приводит ТАСС

"Был затронут такой вопрос. Поставили его на рассмотрение, решение примет совет директоров", — заявил Каменский.

Двухочковая система активно используется в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). При такой системе победитель получает два очка, в то время как проигравший — ноль. В чемпионате КХЛ победителю достается три, а проигравшему одно очко.

Ранее сообщалось, что КХЛ на матчах 7 сентября будет организовывать памятные мероприятия по «Локомотиву».