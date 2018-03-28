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В КХЛ создан комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов
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В КХЛ создан комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
КХЛ объявила о создании комитета по контролю за финансовой деятельностью клубов, который до конца года проверит несколько клубов.
«Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов, КХЛ создала Комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов КХЛ. Его цель: помощь в оптимизации деятельности клубов и повышении их финансовой устойчивости.
До конца 2018 года КХЛ проверит финансовую деятельность нескольких клубов», — сообщается в «твиттере» КХЛ.
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