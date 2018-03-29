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Названы лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ
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Названы лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — чемпионата России на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов второго раунда плей-офф в четырех номинациях.
— лучшим вратарём признан Микко Коскинен (СКА), одержавший победы в четырёх из пяти матчей серии с «Локомотивом» (в том числе две на ноль). Голкипер клуба из Санкт-Петкрбурга отразил 97,06% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,81 (оба показателя — лучшие в Лиге по итогам второго раунда).
— лучшим защитником признан Ник Бэйлен ("Трактор"), в семи матчах против «Салавата Юлаева» одержавший вместе с командой четыре победы, набравший в них 6 (2+4) очков и завершивший серию с показателем полезности (+8), (лучшие результаты второго раунда среди игроков его амплуа). Также на счету защитника челябинского клуба 18 бросков по воротам.
— лучшим нападающим признан Линус Умарк ("Салават Юлаев"), в семи матчах серии против «Трактора» набравший 8 (2+6) очков (лучший результат второго раунда среди нападающих) при показателе полезности (+1). Также на счету форварда уфимского клуба 31 бросок по воротам.
— лучшим новичком признан нападающий Виталий Кравцов ("Трактор"), в семи матчах серии против «Салавата Юлаева» одержавший вместе с командой четыре победы и набравший в них 6 (2+4) очков при показателе полезности (+2). Его гол в первом поединке серии стал победным. 18-летний нападающий челябинского клуба в среднем проводил на льду 13 минут 54 секунды. Также на его счету 13 бросков по воротам.
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