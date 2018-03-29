Воробьев: Тольятти будет сложно сохранить хоккейные традиции после исключения «Лады»

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Тольяттинскому хоккею будет сложно сохранить своих воспитанников после исключения «Лады» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС выразил заслуженный тренер России, бывший главный тренер «Лады» Петр Воробьев

В среду совет директоров КХЛ принял решение не включать «Ладу» в состав участников лиги в следующем сезоне. В рейтинге эффективности клубов, который берется за три года и учитывает восемь пунктов: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка, «Лада» заняла предпоследнее место.

"Лада" — далеко не последний клуб для меня, не понимаю решения КХЛ исключить ее. Там всегда были хорошие игроки. А сейчас, я думаю, что из школы побегут дети, сложно будут сохранить своих воспитанников в Тольятти. Родители тоже все понимают и будут меньше отдавать детей в местные школы, так что думаю, что Тольятти будет тяжело удержать хоккейные традиции", — считает Воробьев.

КХЛ также приняла решение проводить матчи 7 сентября без участия «Локомотива». В этот день в 2011 году самолет с хоккеистами ярославского «Локомотива», вылетавшими на первый матч чемпионата в Минск, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли 44 человека, включая 26 хоккеистов. С тех пор лига не проводила матчи 7 сентября.

"Я считаю решение проводить матчи КХЛ 7 сентября правильным и взвешенным. Это правильно, жизнь течет, времени прошло достаточно. Что касается «Локомотива», то эту трагедию там еще очень долго будут помнить. Думаю, что в данном случае решение о том, что «Локомотив» не будет играть в этот день, а остальные команды будут, — обдуманное и логичное", — сказал Воробьев.

Воробьев возглавлял «Ладу» с 2001 по 2006 и с 2008 по 2010 год. Под его руководством тольяттинский клуб становился серебряным призером чемпионата России (2005), дважды бронзовым (2003, 2004) и выиграл Континентальный кубок в 2006 году. С 1996 по 2001 год он тренировал ярославское «Торпедо», которое в 2000 году сменило название на «Локомотив». Во время катастрофы возглавлял клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Локо».