Коллинс продлил контракт с «Сочи»

Как сообщается на официальном сайте «Сочи», новый контракт с Коллинсом рассчитан на год.

В сезоне КХЛ на счету Коллинса 15 шайб и 14 голевых передач. В пяти матчах плей-офф лучший снайпер «Сочи» забросил три шайбы и отдал одну передачу.