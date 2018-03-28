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Коллинс продлил контракт с «Сочи»
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Коллинс продлил контракт с «Сочи»
Советский спорт
3 часа назад
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Как сообщается на официальном сайте «Сочи», новый контракт с Коллинсом рассчитан на год.
В сезоне КХЛ на счету Коллинса 15 шайб и 14 голевых передач. В пяти матчах плей-офф лучший снайпер «Сочи» забросил три шайбы и отдал одну передачу.
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