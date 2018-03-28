ФХР выступила против исключения «Лады» и «Югры»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал исключение тольяттинской «Лады» и ханты-мансийской «Югры» из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «В этих регионах любят хоккей, ФХР всё делает для развития хоккея в стране. Мы высказали своё мнение, что уровень хоккея в этих регионах не должен упасть, если команды будут выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Мы, ФХР, выступаем против сокращения клубов, не поддержали этого решения», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».

Глава ФХР отметил, что решение об исключении клубов было принято на общем голосовании. По словам Третьяка, ФХР и «Сибирь» воздержались от голосования.

Ранее «Лада» и «Югра» были исключены из КХЛ.