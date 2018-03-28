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ФХР выступила против исключения «Лады» и «Югры»
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ФХР выступила против исключения «Лады» и «Югры» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал исключение тольяттинской «Лады» и ханты-мансийской «Югры» из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «В этих регионах любят хоккей, ФХР всё делает для развития хоккея в стране. Мы высказали своё мнение, что уровень хоккея в этих регионах не должен упасть, если команды будут выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Мы, ФХР, выступаем против сокращения клубов, не поддержали этого решения», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».
Глава ФХР отметил, что решение об исключении клубов было принято на общем голосовании. По словам Третьяка, ФХР и «Сибирь» воздержались от голосования.
Ранее «Лада» и «Югра» были исключены из КХЛ.
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