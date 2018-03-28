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Совет директоров КХЛ утвердил потолок зарплат
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Совет директоров КХЛ утвердил потолок зарплат в 850 млн рублей на следующий сезон 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил предельные размеры потолка заработных плат для клубов на ближайшие три сезона. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В сезоне-2018/19 потолок составит 850 млн рублей, штраф за его превышение будет составлять 20%, в сезоне-2019/20 — 800 млн рублей и 30% штрафа за его превышение. В сезоне-2020/21 потолок будет составлять 900 млн рублей без возможности его превышения. Отмечается, что для стимулирования клубок к привлечению молодых игроков, КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков не старше 21 года.
В нынешнем сезоне потолок зарплат с возможностью выведения из под него нескольких звезд составлял 900 млн рублей.
Стратегию развития КХЛ, которая подразумевает введение жесткого потолка зарплат, совет директоров принял 24 мая 2017 года. Планировалось, что начиная с сезона-2020/21 потолок зарплат составит 600 млн, причем клубы сохранили бы возможность выводить из-под потолка наиболее ярких игроков, в сезоне 2019/20 — одного, а начиная с сезона 2020/21 — двух звезд.
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