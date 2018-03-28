Против «Лады» и «Югры» не голосовали только Третьяк и Фастовский. Они воздержались

Президент ФХР и член совета директоров КХЛ Владислав Третьяк объяснил, почему не голосовал за исключение «Лады» и «Югры» из числа участников лиги. Кроме него, воздержался также генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский

— В этих регионах любят хоккей. ФХР всегда за развитие хоккея по всей стране. Поэтому мы высказали свое мнение, что уровень хоккея в этих регионах не должен упасть. Мы выступили, чтобы не сокращать российские клубы. Поэтому мы не поддержали сокращение. Решение было принято абсолютным большинством голосов. Воздержались только двое. Я и «Сибирь».

"Ладу" и «Югру» исключили из КХЛ. Live