Ещё
Против «Лады» и «Югры» не голосовали только Третьяк и Фастовский. Они воздержались
Далее:
Читайте также:
Ещё

Против «Лады» и «Югры» не голосовали только Третьяк и Фастовский. Они воздержались 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент ФХР и член совета директоров КХЛ Владислав Третьяк объяснил, почему не голосовал за исключение «Лады» и «Югры» из числа участников лиги. Кроме него, воздержался также генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.
— В этих регионах любят хоккей. ФХР всегда за развитие хоккея по всей стране. Поэтому мы высказали свое мнение, что уровень хоккея в этих регионах не должен упасть. Мы выступили, чтобы не сокращать российские клубы. Поэтому мы не поддержали сокращение. Решение было принято абсолютным большинством голосов. Воздержались только двое. Я и «Сибирь».
"Ладу" и «Югру» исключили из КХЛ. Live
Спорт-Экспресс: последние новости
Гендиректор "Лады": "Наш клуб не покинет КХЛ" Панарин в первых трех сезонах повторил достижение Малкина и Овечкина по очкам "Ванкувер" обыграл "Анахайм"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018
КХЛ избавилась от двух клубов
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение