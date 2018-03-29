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Руководство ХК «Югра» прокомментировало выход команды из КХЛ
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Руководство ХК «Югра» прокомментировало выход команды из КХЛ 

АиФ Югра 42 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Руководитель ХК «Югра» Василий Филипенко и директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин прокомментировали исключение команды из Лиги.
Василий Филипенко отметил: «Это печальное событие для всех югорских любителей хоккея. На данный момент мы должны понимать, что не совсем соответствуем вектору развития КХЛ. Мы сделаем все, чтобы вернуться: на устранение ошибок у нас есть ровно год».
Для югорского клуба еще е все потеряно. На данный момент готовятся документы на вхождение в состав Высшей хоккейной лиги.
По словам директора департамента физической культуры и спорта Югры Игоря Губкина, на этом развитие хоккей в Югре не останавливается. Он отметил, что в «пирамиду» ХК «Югра» входит ещё много спортсменов, которые выступают очень неплохо — это «Мамонты Югры» и юные хоккеисты из спортивных школ.
Напомним, 28 марта совет директоров КХЛ отстранил от участия в следующем сезоне две команды — это ХК «Югра» и «Лада». Таким образом в Лиге остается 25 команд. Не исключено на место исключенных клубов в Континентальную хоккейную лигу войдут заграничные команды.
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