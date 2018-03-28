КХЛ оштрафовала «Адмирал»

"Мы считаем эту ситуацию неприемлемой, — сказал Чернышенко. — Все клубы предоставили финансовые бюджеты на следующий сезон. Было 11 клубов, у которых были задолженности, они навели порядок. Из них остался только один — "Адмирал", на на него наложен штраф".

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила штраф на владивостокский "Адмирал" за задолженности по заработной плате. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после заседания совета директоров лиги.