СКА, «Йокерит» и ЦСКА — лидеры рейтинга клубов КХЛ, список замкнули «Северсталь», «Лада» и «Югра»

Список составлялся на основе восьми параметров: спортивные достижения (вес — 30 процентов), расходы на оплату труда игроков (20), ТВ-индекс (15), доля государственного финансирования (10), заполняемость арен (10), несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками (5), вместимость арен (5), потенциал локального рынка (5).

— «Югра» и «Лада» замыкают рейтинг, что обусловлено низкими спортивными результатами, высокой долей государственного бюджетного финансирования — 70% («Лада») и 82% («Югра»). Кроме этого оба клуба пользовались небольшим спросом у ТВ-аудитории. По параметру ТВ-спроса «Лада» заняла 25-е место, а «Югра» — 27-е. У клубов также наблюдается самый низкий уровень расходов на оплату труда хоккеистов, что снижает их конкурентоспособность на рынке игроков, — отмечается в сообщении КХЛ.

Напомним, ранее совет директоров лиги принял решение не включать «Югру» и «Ладу» в состав участников чемпионата на сезон 2018/2019. В КХЛ сыграют 25 команд. Новый сезон стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате участники сыграют не менее 60 матчей.