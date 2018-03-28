Фастовский: «Югра» не имела в КХЛ коммерческих перспектив

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исключила ханты-мансийскую "Югру" из состава участников лиги, поскольку клуб не имел никаких коммерческих перспектив. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер "Сибири", член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский

"Речь шла не о российских клубах, а о "Ладе", просто голосовали за два клуба сразу. У "Лады" новый дворец, очень неплохая посещаемость, достаточно средств, но, к сожалению, вот такой результат, — сказал Фастовский. — "Югру" я был готов отпустить. У "Югры", если брать подходы КХЛ, с которыми я полностью согласен, нет никаких коммерческих перспектив во всех отношениях, и здесь не виновата команда, игроки и менеджмент — просто так сложилось". "Лада" была исключена, главным образом, из-за плохих спортивных показателей, рассказал Фастовский. "Рейтинг берется за три года, при этом обращается внимание на анализы относительно предыдущего года. К сожалению, у "Лады" не получилось стать клубом КХЛ в широком смысле этого слова", — отметил член совета директоров лиги. "Югра" и "Лада" были исключены из КХЛ решением совета директоров, о котором было объявлено в среду. Оба клуба находились на последних местах спортивно-экономического рейтинга лиги. Фастовский и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк воздержались от голосования за исключение.

Тольяттинский клуб после возвращения в КХЛ в 2014 году ни разу не выходил в плей-офф.