Ещё
«Югра» не имела в КХЛ коммерческих перспектив
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фастовский: «Югра» не имела в КХЛ коммерческих перспектив 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исключила ханты-мансийскую "Югру" из состава участников лиги, поскольку клуб не имел никаких коммерческих перспектив. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер "Сибири", член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский.
"Югра" и "Лада" были исключены из КХЛ решением совета директоров, о котором было объявлено в среду. Оба клуба находились на последних местах спортивно-экономического рейтинга лиги. Фастовский и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк воздержались от голосования за исключение.
"Речь шла не о российских клубах, а о "Ладе", просто голосовали за два клуба сразу. У "Лады" новый дворец, очень неплохая посещаемость, достаточно средств, но, к сожалению, вот такой результат, — сказал Фастовский. — "Югру" я был готов отпустить. У "Югры", если брать подходы КХЛ, с которыми я полностью согласен, нет никаких коммерческих перспектив во всех отношениях, и здесь не виновата команда, игроки и менеджмент — просто так сложилось".
"Лада" была исключена, главным образом, из-за плохих спортивных показателей, рассказал Фастовский. "Рейтинг берется за три года, при этом обращается внимание на анализы относительно предыдущего года. К сожалению, у "Лады" не получилось стать клубом КХЛ в широком смысле этого слова", — отметил член совета директоров лиги.
Тольяттинский клуб после возвращения в КХЛ в 2014 году ни разу не выходил в плей-офф.
ТАСС: последние новости
ФХР не поддерживает решение КХЛ об исключении российских клубов Казань примет Матч звезд КХЛ 2019 года Совет директоров КХЛ утвердил потолок зарплат в 850 млн рублей на следующий сезон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018
КХЛ избавилась от двух клубов
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение