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Величкин: «Куньлунь» — это коммерция. Нам нужны китайские зрители, а не игроки
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Величкин: «Куньлунь» — это коммерция. Нам нужны китайские зрители, а не игроки 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о важности привлечения китайской аудитории в коммерческих целях.
«Вернуться в КХЛ есть возможность у всех клубов. И та концепция, что, дескать, нужно принимать иностранные клубы — она неправильно понята. Концепция состоит в том, чтобы принимать в КХЛ те клубы, которые коммерчески интересны, которые будут давать доходы. Причём не для лиги как таковой, а для перераспределения между всеми. «Куньлунь» — это совершенно другое. Думаете, нам это нравится? Нет, нам так же не нравится, как и вам, но надо потерпеть. Прошло два года, и если мы через год-другой ещё и китайцев «зацепим», то это будет для российского хоккея только плюс. Мы должны получить этот рынок. Это чисто коммерческий интерес. Никто не хочет развивать китайский хоккей ради самого хоккея, чтобы в Китае было много хоккеистов. Этого не надо. А надо, чтобы в Китае было много любителей хоккея, которые будут «кушать» наш хоккейный продукт, а мы будем на этом зарабатывать. Мы — это клубы», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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