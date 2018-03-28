Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о важности привлечения китайской аудитории в коммерческих целях.
«Вернуться в КХЛ есть возможность у всех клубов. И та концепция, что, дескать, нужно принимать иностранные клубы — она неправильно понята. Концепция состоит в том, чтобы принимать в КХЛ те клубы, которые коммерчески интересны, которые будут давать доходы. Причём не для лиги как таковой, а для перераспределения между всеми. «Куньлунь» — это совершенно другое. Думаете, нам это нравится? Нет, нам так же не нравится, как и вам, но надо потерпеть. Прошло два года, и если мы через год-другой ещё и китайцев «зацепим», то это будет для российского хоккея только плюс. Мы должны получить этот рынок. Это чисто коммерческий интерес. Никто не хочет развивать китайский хоккей ради самого хоккея, чтобы в Китае было много хоккеистов. Этого не надо. А надо, чтобы в Китае было много любителей хоккея, которые будут «кушать» наш хоккейный продукт, а мы будем на этом зарабатывать. Мы — это клубы», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.